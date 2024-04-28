Ngeri! Sekelompok Remaja Bawa Celurit dan Pedang Konvoi di Jakarta Barat





JAKARTA- Sejumlah senjata tajam (sajam) dan petasan beserta 12 remaja diamankan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat pada Sabtu (27/4/2024) malam.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto mengatakan, pihaknya mengamankan sebanyak 12 remaja berikut berbagai sajam saat konvoi.

"Kami semalam mengamankan sebanyak 12 remaja tanggung yang diduga hendak akan melakukan aksi tawuran," ujar Hari Agung, Minggu (28/4/2024).

Sebanyak 12 remaja tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda yakni di jalan Kedoya Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat (Jakbar) dan di jalan S. Parman, Slipi Palmerah.

Selain itu petugas turut mengamankan sebanyak 5 Buah celurit, 1 buah pedang, 1 buah balok dan 2 buah petasan.

Para remaja tersebut diamankan diantaranya pada pukul 01.00 petugas mengamankan sebanyak 7 remaja dan 2 buah celurit, 1 buah pedang serta balok di jalan Kedoya Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat

Sementara pada pukul 04.30 wib pihak kepolisian juga mengamankan kembali sebanyak 5 orang remaja berikut 3 buah celurit dan 2 buah petasan di jalan S Parman Slipi Palmerah Jakarta Barat

"Para remaja yang diamankan telah dibawa ke Polsek Kebon Jeruk dan Polsek Palmerah untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan tindakan selanjutnya terkait kasus ini," kata Hari Agung.