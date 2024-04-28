Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terkuak! TKP Brigadir Ridhal Ali Tomi Tewas Dihuni Pengusaha Tambang Relawan Prabowo-Gibran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |14:09 WIB
Terkuak! TKP Brigadir Ridhal Ali Tomi Tewas Dihuni Pengusaha Tambang Relawan Prabowo-Gibran
TKP Brigadir RAT Tewas/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA -Anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT tewas diduga bunuh diri di rumah milik mantan Menteri Fahmi Idris, Jalan Mampang Prapatan nomor 20, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan.

Adapun rumah tersebut saat ini dihuni oleh pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama.

Salah satu warga Jalan Mampang Prapatan, IM mengatakan, sejatinya rumah yang dahulunya milik almarhum Fahmi Idris itu kini ditempati oleh dua orang pengusaha tambang, yakni Indra Pratama dan David Febrian Sandi. Keduanya baru menempati rumah tersebut pada dua tahun belakangan ini, setelah Fahmi Idris meninggal dunia.

"Ini rumahnya almarhum Fahmi Idris, setelah beliau meninggal barulah ditempati oleh pak Indra dan pak David. Semua tetangga juga pada tahu jika mereka pengusaha tambang," ujarnya saat berbincang di lokasi, Minggu (28/4/2024).

Dia tak tahu soal kepemilikan rumah tersebut, apakah rumah Fahmi Idris tersebut dijual pada kedua pengusaha muda itu ataukah disewakan. Namun memang, keduanya baru menempati rumah tersebut setelah meninggalnya Fahmi Idris pada sekira bulan Mei 2022 silam.

"Pak Indra ini pendukung pak Prabowo-Gibran, kalau pak David dia juga pernah nyaleg dari Nasdem kalau tidak salah," tuturnya.

Setahu dia, Indra Pratama merupakan Ketua Gibran Center Jawa Timur, sedangkan David Febrian Sandi merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur pula. Dia memang tak kenal dekat dengan keduanya, hanya saja keduanya kerap bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

