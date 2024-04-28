Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Ungkap Brigadir RAT Bunuh Diri Dibekas Rumah Mantan Menteri Fahmi Idris

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |14:19 WIB
Warga Ungkap Brigadir RAT Bunuh Diri Dibekas Rumah Mantan Menteri Fahmi Idris
Rumah lokasi Brigadir RAT bunuh diri (Foto:MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT tewas diduga bunuh diri di rumah milik mantan Menteri Fahmi Idris, Jalan Mampang Prapatan nomor 20, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Adapun rumah tersebut saat ini dihuni oleh pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama.

Salah satu warga Jalan Mampang Prapatan, IM mengatakan, sejatinya rumah yang dahulunya milik almarhum Fahmi Idris itu kini ditempati oleh dua orang pengusaha tambang, yakni Indra Pratama dan David Febrian Sandi. Keduanya baru menempati rumah tersebut pada dua tahun belakangan ini, pasca almarhum Fahmi Idris meninggal dunia.

"Ini rumahnya almarhum Fahmi Idris, setelah beliau meninggal barulah ditempati oleh Pak Indra dan Pak David. Semua tetangga juga pada tahu jika mereka pengusaha tambang," ujarnya saat berbincang di lokasi, Minggu (28/4/2024).

Dia tak tahu soal kepemilikan rumah tersebut, apakah rumah almarhum Fahmi Idris tersebut dijual pada kedua pengusaha muda itu atau disewakan. Namun, memang keduanya baru menempati rumah tersebut pasca-meninggalnya Fahmi Idris pada sekira bulan Mei 2022 silam.

"Pak Indra ini pendukung Pak Prabowo-Gibran, kalau Pak David dia juga pernah nyaleg dari Nasdem kalau tidak salah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/26/337/2134421/polisi-pulangkan-3-terduga-teroris-komplotan-bom-medan-alasannya-belum-diungkap-9FaFA9a7mY.JPG
Polisi Pulangkan 3 Terduga Teroris Komplotan Bom Medan, Alasannya Belum Diungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/20/337/2132182/kapolri-74-orang-ditangkap-usai-bom-bunuh-diri-di-polrestabes-medan-Y5ImSqxN7b.jpg
Kapolri: 74 Orang Ditangkap Usai Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/19/337/2131797/densus-88-tangkap-2-terduga-teroris-di-medan-terkait-bom-bunuh-diri-PkTj1acwzD.jpg
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Medan Terkait Bom Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/19/337/2131521/bomber-polresta-medan-sempat-latihan-di-tanah-karo-gLwoZUzEDN.jpeg
Bomber Polresta Medan Sempat Latihan di Tanah Karo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/19/337/2131518/waspadai-kelompok-jad-berkembang-pesat-di-indonesia-gtrC4iXlya.jpg
Waspadai Kelompok JAD Berkembang Pesat di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/18/337/2131496/sempat-ditolak-jenazah-bomber-polrestabes-medan-dimakamkan-malam-hari-ZlypZA2RVm.jpeg
Sempat Ditolak, Jenazah "Bomber" Polrestabes Medan Dimakamkan Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement