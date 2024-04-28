Warga Ungkap Brigadir RAT Bunuh Diri Dibekas Rumah Mantan Menteri Fahmi Idris

JAKARTA - Anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT tewas diduga bunuh diri di rumah milik mantan Menteri Fahmi Idris, Jalan Mampang Prapatan nomor 20, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Adapun rumah tersebut saat ini dihuni oleh pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama.

Salah satu warga Jalan Mampang Prapatan, IM mengatakan, sejatinya rumah yang dahulunya milik almarhum Fahmi Idris itu kini ditempati oleh dua orang pengusaha tambang, yakni Indra Pratama dan David Febrian Sandi. Keduanya baru menempati rumah tersebut pada dua tahun belakangan ini, pasca almarhum Fahmi Idris meninggal dunia.

"Ini rumahnya almarhum Fahmi Idris, setelah beliau meninggal barulah ditempati oleh Pak Indra dan Pak David. Semua tetangga juga pada tahu jika mereka pengusaha tambang," ujarnya saat berbincang di lokasi, Minggu (28/4/2024).

Dia tak tahu soal kepemilikan rumah tersebut, apakah rumah almarhum Fahmi Idris tersebut dijual pada kedua pengusaha muda itu atau disewakan. Namun, memang keduanya baru menempati rumah tersebut pasca-meninggalnya Fahmi Idris pada sekira bulan Mei 2022 silam.

"Pak Indra ini pendukung Pak Prabowo-Gibran, kalau Pak David dia juga pernah nyaleg dari Nasdem kalau tidak salah," tuturnya.