Misteri Kematian Brigadir RAT di Rumah Pengusaha Tambang, Sempat Cuti dan Ikut Pengamanan Pemilu

JAKARTA-Polres Manado Sulawesi Utara mengungkapkan, Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT sejatinya telah mengajukan izin cuti sejak tanggal 10 Maret 2024 silam.

Bahkan, sebelum cuti, Brigadir RAT juga masih sempat ikut membantu melakukan pengamanan Pemilu 2024.

Kasi Humas Polres Manado, Ipda Agus Haryono mengatakan, Brigadir RAT sejatinya menyampaikan Institusi Porlesta Manado meminta izin cuti pada Maret 2024 lalu.

Pasalnya, Brigadir RAT mengaku ingin berkunjung ke tempat kerabatnya di kawasan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Dari Satlantas (Polres Manado) dia sampaikan mau berkunjung ke keluarganya, dia izin kunjungi kerabatnya di Mampang. Yang bersangkutan kalau tidak salah sekitar 10 Maret sudah tidak ada di Manado," ujar pada wartawan, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, sebelum mengajukan izin cuti ke institusi, Brigadir RAT sejatinya masih bertugas di Manado.

Bahkan, Brigadir RAT masih sempat ikut melakukan pengamanan Pemilu 2024 kemarin di daerah Manado. "Sebelumnya masih berdinas di Polresta Manado, masih ikut pengamanan pemilu," tutupnya.