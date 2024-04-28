Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kembali Ditangkap Kelima Kali karena Narkoba, Rio Reifan Diciduk Polisi Jumat Malam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |14:29 WIB
Kembali Ditangkap Kelima Kali karena Narkoba, Rio Reifan Diciduk Polisi Jumat Malam
Rio Reifan Ditangkap Polisi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA – Polres Jakarta Barat menangkap artis Rio Reifan lantaran terlibat dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini, Rio Reifan tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi.

"Iyah RR (Rio Reifan diamankan) pada Jumat malam," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Indrawienng Panjiyoga pada wartawan, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, Rio diciduk polisi karena terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada Jumat, 26 April 2024 kemarin malam.

Kendati demikian, dirinya belum mau membeberkan lebih lanjut tentang penangkapan Rio Reifan tersebut.

Adapun Rio Reifan sejatinya pernah diciduk pula oleh polisi beberapa kali sebelumnya terkait kasus penyalahgunaan narkoba pula.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045/viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180854/onad-Zkb8_large.jpg
Ditangkap Polisi, Kenapa Onad Belum Ditetapkan Tersangka Narkoba?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement