Kembali Ditangkap Kelima Kali karena Narkoba, Rio Reifan Diciduk Polisi Jumat Malam

JAKARTA – Polres Jakarta Barat menangkap artis Rio Reifan lantaran terlibat dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini, Rio Reifan tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi.

"Iyah RR (Rio Reifan diamankan) pada Jumat malam," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Indrawienng Panjiyoga pada wartawan, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, Rio diciduk polisi karena terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada Jumat, 26 April 2024 kemarin malam.

Kendati demikian, dirinya belum mau membeberkan lebih lanjut tentang penangkapan Rio Reifan tersebut.

Adapun Rio Reifan sejatinya pernah diciduk pula oleh polisi beberapa kali sebelumnya terkait kasus penyalahgunaan narkoba pula.