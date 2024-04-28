Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Mewah Pengusaha Tambang TKP Brigadir RAT Tewas Dipasang Police Line

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |14:38 WIB
Rumah Mewah Pengusaha Tambang TKP Brigadir RAT Tewas Dipasang Police Line
TKP Brigadir RAT Tewas/Foto: MNC Portal
A
A
A


JAKARTA -Anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT tewas diduga bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat ini, lokasi Brigadir RAT pun tampak diberikan garis polisi berwarna kuning.

Pantauan MNC Portal, Minggu (28/4/2024) siang, rumah yang menjadi lokasi Brigadir RAT tewas tampak sangat luas. Adapun pada bagian depannya, tampak pagar rumah tersebut tertutup rapat.

Di balik pagar bagian depan, terdapat pelataran yang sangat luas, pada bagian kirimya terdapat bangunan seperti pendopo. Terdapat pot tanaman hingga pohonan di pelataran tersebut.

Setelah berjarak sekitar 2 meter lebih, baru terdapat bangunan lagi, yang mana di depannya tersapat garasi tempat mobil terparkir.

Di situ, terdapat mobil berwarna putih, sedangkan di bagian depannya terdapat mobil Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi B 1544 QH, mobil yang didalamnya menjadi lokasi Brigadir RAT melakukan dugaan bunuh dirinya.

Di sekeliling dua mobil tersebut, terdapat garis polisi, melingkari dari bagian belakang mobil putih hingga mobil Alphard bernompol B 1544 QH menembus ke bagian belakang. Adapun lebih ke dalam lagi, terdapat bangunan-bangunan rumah.

Di dalam area rumah tersebut, tampak sangat sepi dari aktivitas. Hanya terdapat satu orang penjaga yang berlalu lalang di bagian dalam bangunan rumah tersebut.

