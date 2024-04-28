Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap, Polisi Sita Sabu hingga Ekstasi

JAKARTA - Polres Jakarta Barat menangkap artis Rio Reifan karena terlibat dugaan kasus narkoba, pada Jumat 26 April 2024.

Dari tangan Rio Reifan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa sabu, ekstasi, hingga obat keras.

"Ada sabu, ekstasi, dan obat keras," ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes Syahduddi pada wartawan, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, Rio Reifan diciduk lantaran melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba. Dia juga telah dilakukak tes urine pasca diciduk polisi, hasilnya pun dinyatakan Rio positif mengkonsumsi sabu. "Positif sabu," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary menambahkan, polisi bakal mendalami lebih lanjut tentang kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Rio Reifan tersebut.