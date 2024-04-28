Kepergok Sekuriti, Pelaku Curanmor Todongkan Senpi di Parkiran Kelapa Gading

JAKARTA - Seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor (curanmor) menodongkan senjata air softgun ke arah securiti yang memergoki aksinya di Parkiran Samudra Raya, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat 26 April 2024 sekitar Pukul 11.30 WIB lalu.

Dari video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, pelaku diketahui ada dua orang menggunakan sepeda motor berboncengan.

Salah satu pelaku kemudian saat tiba di parkiran turun untuk melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor yang sudah ditargetkan. Sedangkan teman lainnya masih duduk di atas sepeda motor sembari mengawasi kondisi di sekitar.

Sepeda motor yang sudah diincar pelaku yakni sepeda motor matik Honda Beat dengan nomor plat B-5076-KES milik Dwi Elisa (31), salah satu seorang karyawan toko yang berdomisili di Pondok Ungu Permai Bekasi.

"Berawal korban memarkirkan motornya di toko tersebut dalam keadaan kunci stang dan kunci ganda motor, lalu korban kedalam toko tersebut guna untuk bekerja," ujar Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom, Minggu (28/4/2024).

Kemudian pada pukul 11.27 WIB, ada dua orang laki-laki yang memang sudah dicurigai oleh sekuriti setempat. Kedua pelaku dipergoki oleh sekuriti ingin membawa kabur motor di parkiran motor tersebut.