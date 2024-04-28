Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Sekuriti, Pelaku Curanmor Todongkan Senpi di Parkiran Kelapa Gading

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |15:11 WIB
Kepergok Sekuriti, Pelaku Curanmor Todongkan Senpi di Parkiran Kelapa Gading
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor (curanmor) menodongkan senjata air softgun ke arah securiti yang memergoki aksinya di Parkiran Samudra Raya, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat 26 April 2024 sekitar Pukul 11.30 WIB lalu.

Dari video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, pelaku diketahui ada dua orang menggunakan sepeda motor berboncengan.

Salah satu pelaku kemudian saat tiba di parkiran turun untuk melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor yang sudah ditargetkan. Sedangkan teman lainnya masih duduk di atas sepeda motor sembari mengawasi kondisi di sekitar.

Sepeda motor yang sudah diincar pelaku yakni sepeda motor matik Honda Beat dengan nomor plat B-5076-KES milik Dwi Elisa (31), salah satu seorang karyawan toko yang berdomisili di Pondok Ungu Permai Bekasi.

"Berawal korban memarkirkan motornya di toko tersebut dalam keadaan kunci stang dan kunci ganda motor, lalu korban kedalam toko tersebut guna untuk bekerja," ujar Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom, Minggu (28/4/2024).

Kemudian pada pukul 11.27 WIB, ada dua orang laki-laki yang memang sudah dicurigai oleh sekuriti setempat. Kedua pelaku dipergoki oleh sekuriti ingin membawa kabur motor di parkiran motor tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement