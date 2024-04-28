Polisi Periksa Handphone Brigadir RAT, Dalami Motif Dugaan Bunuh Diri

JAKARTA - Polisi hingga kini masih mendalami kematian anggota Polres Manado, Brigadir RAT yang tewas diduga bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Guna menggali motif bunuh diri Brigadir RAT, polisi pun bakal memeriksa handphone Brigadir RAT.

"Handphone korban sedang dalam proses pemeriksaan di laboratorium forensik siber," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, polisi bakal menggali motif pasti Brigadir RAT sampai melakukan aksi bunuh dirinya itu di dalam mobil Alphard berwarna hitam di kawasan Mampang. Salah satunya dengan memeriksa handphone korban.

Adapun Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat menambahkan, polisi masih menantikan hasil pemeriksaan Labfor Mabes Polri atas pemeriksaan handphone Brigadir RAT itu.

Pemeriksaan handphone milik Brigadir RAT guna mengungkap secara pasti motif Brigadir RAT bunuh diri.

"Untuk motif dia bunuh diri masalah pribadi. Itu masih kita dalami lagi kepada istri kerabat dan keluarga, kita akan buka nanti isi handphone yang bersangkutan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)