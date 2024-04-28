Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motif Pria di Gunung Putri Bogor Tikam Perut Korbannya Pakai Pisau

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |19:01 WIB
Motif Pria di Gunung Putri Bogor Tikam Perut Korbannya Pakai Pisau
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
BOGOR - Motif penikaman yang dilakukan oleh pria berinisial C terhadap korbannya MS di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor terungkap. Pelaku menusuk korban karena dendam dengan korban.

Kanit Reskrim Polsek Gunung Putri Iptu Ekka mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan sementara pelaku mengaku pernah ditipu oleh korban. Di mana, pelaku meminta kepada korban merenovasi rumah tetapi tak kunjung selesai.

"Beberapa tahun pelaku mengaku pernah ditipu korban. Renov rumah enggak selesai uang sudah keluar," kata Eka kepada wartawan, Minggu (28/4/2024).

Pada akhirnya, pelaku bertemu dengan korban di jalan pada Jumat 26 April 2024. Pelaku memberhentikan korban dan menusuk bagian perutnya.

"Kebetulan bertemu dihentikan. Kebetulan lagi bawa pisau, pelaku sering bawa sajam," tutupnya.

Sebelumnya, pria berinisial MS, mengalami luka-luka usai menjadi korban penusukan di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah diamankan polisi dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 26 April 2024. Awalnya, pelaku yang diketahui berinsial C sedang berboncengan motor dengan istrinya.

