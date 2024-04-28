Promosikan Judi Online, Pasutri di Citeureup Diciduk Polisi

BOGOR - Polisi mengamankan pasangan suami istri berinisial FAA dan YSA di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Keduanya diketahui merupakan admin dari situs judi online.

Kapolsek Citeureup Kompol Victor G Hamonangan mengatakan kedua pelaku diamankan pada Jumat 26 April 2024. Awalnya, polisi mendapatkan informasi tentang adanya praktik judi online yang berperan sebagai admin slot di wilayah Citeureup.

"Berdasarkan informasi tersebut pihak Reskrim Polsek citeureup melakukan upaya penyelidikan dan dan berhasil mengamankan FAA dan YSA yang diduga sedang melakukan promosi judi online dengan menggunakan handphone miliknya," kata Victor dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

Kepada polisi, keduanya mengaku sebagai seles atau admin pencari pemain untuk dijadikan member judi online. Keduanya pun langsujg digiring ke Polsek Citeureup untuk menjalani pemeriksaan.

"Hasil pemeriksaan kedua pelaku bahwa judi online dilakukan melalui link situs yang berada di salah satu negara. Kemudian dan YAS dan FAA telah menjadi admin atau sales pencari pemain judi online untuk dijadikan member yang telah dikirim dari pusat melalui emeil terkait nomer Whatsapp. Selain itu kedua pelaku berperan untuk mempromosikan templet tentang situs judi online tersebut kepada calon-calon pemain," bebernya.