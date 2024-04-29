Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Termuda TNI Jebolan Kopassus

Awaludin , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |06:00 WIB
Mengenal Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Termuda TNI Jebolan Kopassus
Asops Kogabwilhan III, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, kini menjabat Asisten Operasi (Asops) Kaskogabwilhan III. Brigjen Aulia mematahkan rekor sebagai Jenderal TNI termuda. Saat dilantik usianya baru menginjak 46 tahun 4 bulan, dan menjadi orang kelima di angkatannya yang naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal.

Pelantikan Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah dilakukan oleh Panglima TNI Jendral Agus Subuyanto melalui Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1470/XII/2023, yang dikeluarkan pada Senin, 18 Desember 2023. Alumni Akademi Militer 1998 itupun kini menjabat sebagai Asops Kasgabwilhan III.

Meski muda, pria kelahiran Gresik 28 Agustus 1977 ini memiliki rekam jejak yang mumpuni. Sepanjang karirnya, ia lebih banyak ditugaskan ke pasukan elite kopassus. Karenanya tidak heran ia dinilai memumpuni mengemban pangkat jenderal bintang 1.

Melansiri dari wikipedia, Pria yang selama 26 tahun berkarier dimiliter ini juga pernah menduduki berbagai posisi strategis, Mulai dari penempatan di Negara Kongo saat pertama kali lulus dari akademi militer, Dandim 0623 Cilegon, Komandan Grup 2 Kopassus, Aslog Kasdam XVIII/ Kasuari, hingga Danmenchandra Akademi TNI.

Sedangkan di Kopassus, Ia diketahui pernah menduduki posisi sebagai Danyon II Group 1, Dan Detasemen Kopassus, Wadan Group 2, Aslog Danjen kopassus, hingga Komandan Group 2.

Halaman:
1 2
      
