Gempa M4,3 Guncang Wilayah Buru Maluku

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Buru, Maluku, pada Senin (29/4/2024), sekira pukul 05.41 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.43 Lintang Selatan - 126.92 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.3, 29-Apr-2024 05:41:41WIB, Lok:3.43LS, 126.92BT (27 km BaratDaya BURU-MALUKU), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)