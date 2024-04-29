Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya: Warga NU Separuhnya Penduduk Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |06:52 WIB
Gus Yahya: Warga NU Separuhnya Penduduk Indonesia
Ketum PBNU, Gus Yahya (foto: dok ist)
JAKARTA - Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya mengatakan, saat ini banyak sekali yang bergabung dan merasa dirinya jadi Nahdlatul Ulama (NU) dari waktu-waktu terus berkembang membesar luar biasa. Bahkan dirinya menyebut separuhnya penduduk Indonesia adalah warga NU.

"Entah kenapa saya sendiri sampai sekarang juga masih belum menemukan kesimpulan entah kenapa masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan NU," kata Gus Yahya.

Padahal waktu NU menjadi parpol, kata Gus Yahya perolehan suara hanya mencapai 18%. Namun saat disurvei yang mengaku NU mencapai 61% menurut Litbang Kompas.

"Survei terakhir dari jumlah lembaga menunjukkan hasil yang konsisten bahwa masyarakat Indonesia yang merasa mengklaim dirinya sebagai bagian dari NU sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia," ucapnya.

Dengan kenyataan tersebut, PBNU memiliki peran dalam memastikan agenda Pemerintah demi kemaslahatan rakyat banyak.

"Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat kepada NU selain memastikan agenda pemerintah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak sampai kepada rakyat," pungkasnya.

(Awaludin)

      
