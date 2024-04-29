Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,7 Guncang Pangandaran Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |07:48 WIB
Gempa M3,7 Guncang Pangandaran Pagi Ini
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,7 mengguncang Pangandaran Jawa Barat pagi ini. Gempa berpusat di laut 84 kilometer dari selatan Jawa Barat dengan kedalaman 23 kilometer.

“Gempa (UPDATE) Mag:3.7, 29-Apr-24 06:38:09 WIB, Lok:8.15 LS, 107.88 BT (Pusat gempa berada di laut 84 km Barat Daya), Kedalaman:23 Km Dirasakan (MMI) III Taraju, III Cibalong, III Cipatujah, III Pamengkuk, III Pangandaran, II Cikajang, II Cisurupan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

BMKG mengatakan gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah yakni dengan Skala III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu) di III Taraju, III Cibalong, III Cipatujah, III Pamengkuk, III Pangandaran.

Kemudian dengan skala II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang) di II Cikajang, II Cisurupan.

Meski begitu, BMKG belum memastikan dampak akibat gempa ini karena informasi ini mengutamakan kecepatan.

(Awaludin)

      
