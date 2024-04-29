Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru Erupsi, Letusan 700 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |07:52 WIB
Gunung Semeru Erupsi, Letusan 700 Meter di Atas Puncak
Gunung Semeru erupsi (foto: dok PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Senin (29/4/2024), pukul 07.23 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan 700 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus siaga atau level III.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Senin, 29 April 2024, pukul 07:23 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 700 m di atas puncak (± 4376 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Liswanto dalam keterangannya.

Sementara itu, Liswanto mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Lebih lanjut, Liswanto mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

