Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anwar Usman Sempat Digantikan Guntur Hamzah Ketika Sidangkan Sengketa Pileg yang Berkaitan dengan PSI

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:13 WIB
Anwar Usman Sempat Digantikan Guntur Hamzah Ketika Sidangkan Sengketa Pileg yang Berkaitan dengan PSI
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menghentikan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pileg di panel I karena hakim konstitusi Guntur Hamzah harus menggantikan Anwar Usman di panel III karena pihak terkait dalam sidang di panel tersebut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu dilakukan, untuk menghindari konflik kepentingan Anwar Usman karena sebagai mana diketahui, Ketua Umum PSI merupakan keponakannya yakni Kaesang Pangarep.

"Jadi tadi pagi misalnya, ternyata ada pihak terkait PSI di panel pak Anwar usman, secara beliau tidak boleh, maka digantikan oleh hakim konstitusi yang lain, begitu selesai Anwar Usman masuk, hakim konstitusi yang lain yang menggantikan kembali ke panelnya, akan seperti itu terus," kata Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Senin (29/4/2024).

Pergantian hakim tersebut dilakukan saat persidangan awal pada pukul 08.00 WIB pagi tadi. Hakim konstitusi Guntur Hamzah menggantikan Anwar Usman untuk sementara di ruang sidang panel III, yang dipimpin oleh hakim Arief Hidayat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2024.

Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan digelar pada 29 April-3 Mei 2024. Sidang digelar secara paralel di tiga Ruang Sidang MK, Gedung I dan II.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180476//sejarah-P8K3_large.jpg
Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional, PSI: Soeharto Berhasil Tumpas G30S PKI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177115//ahmad_sahroni_dan_ronald_aristone_sinaga-MuJb_large.jpg
Sahroni Nongol Bareng Elit PSI, Sinyal Gabung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175807//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-VMzq_large.jpg
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174382//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-0gdc_large.png
Jokowi Kumpul Bareng Elite PSI, Bahas Strategi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960//jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement