HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Hari Buruh Tanggal 1 Mei 2024 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Nasional?

Awaludin , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:08 WIB
Benarkah Hari Buruh Tanggal 1 Mei 2024 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Nasional?
1 Mei peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)/foto: dok CPSU
A
A
A

SETIAP 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional (May Day). May Day merupakan hari penting yang diperingati di seluruh negara dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai hari penting nasional dan internasional, apakah tanggal 1 Mei peringatan Hari Buruh di Indonesia, ditetapkan sebagai hari libur nasional? Ini Informasinya:

Di Indonesia, peringatan Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur.

Berikut bunyi Keputusan Presiden yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 29 Juli 2013 di Jakarta:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR.

 

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur untuk memperingati Hari Buruh Internasional.

Demikian bunyi keputusan dalam KEPPRES tersebut. Di dalam KEPPRES itu dijelaskan bahwa Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei diperingati secara rutin oleh para pekerja/buruh di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 BACA JUGA:

Kemudian disebutkan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional berguna untuk membangun kebersamaan antarpelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional. Maka ditetapkanlah tanggal 1 Mei sebagai hari libur peringatan Hari Buruh.

Selaras dengan keputusan di atas, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, maka tanggal 1 Mei 2024 (Rabu) ditetapkan sebagai hari libur nasional peringatan Hari Buruh Internasional.

