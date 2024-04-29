Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Arsul Sani Bisa Ikut Menyidangkan Sengketa Pileg PPP, Tanpa Bisa Memutus

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:26 WIB
Hakim Arsul Sani Bisa Ikut Menyidangkan Sengketa Pileg PPP, Tanpa Bisa Memutus
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan hakim konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pileg untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) namun, Arsul tidak diperkenankan dalam memutus sengketa yang diajukan oleh partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Karena ini ada pemohon dari PPP dan ada juga mungkin pihak terkait dari PPP. Diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul itu akan tetap mengikuti persidangan tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus," Ketua Panel II Saldi Isra di Gedung MK, Senin (29/4/2024).

"Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini dan semua yang bersentuhan dengan PPP, apakah itu pemohon maupun pihak terkait beliau tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti," tambah Saldi.

Di sisi lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan hakim Arsul yang tidak diperkenankan memutus putusan sengketa pileg PPP merupakan sebuah perkembangan yang akan terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

