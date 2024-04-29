Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Rajin Sikat Korupsi Tambang, Ketua Fraksi PAN: Langkah yang Harus Didukung

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |13:19 WIB
Kejagung Rajin Sikat Korupsi Tambang, Ketua Fraksi PAN: Langkah yang Harus Didukung
A
A
A

JAKARTA — Ketua Fraksi PAN, Saleh Daulay, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang tak henti melakukan pengusutan korupsi tambang, mulai dari kasus nikel hingga timah. Pengembalian kerugian negara harus dilakukan agar bisa dimanfaatkan untuk kemasahatan masyarakat.

“Kita mengapresiasi langkah-langkah penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung,” kata Saleh, Senin (29/4/2024).

Saleh mengatakan, penegakan hukum harus terus berjalan sepanjang waktu. “Yang penting dilakukan atas nama konstiusi, tidak memandang waktu. Selama ada pelanggran hukum, ada buktinya ya harus diproses hukum, dilakukan sepanjang waktu,” kata Saleh.

Hal penting yang harus dicatat, menurut Saleh, jangan sampai penegakan hukum diintervensi kekuatan eksternal. Seperti kekuatan politik maupun pemilik modal.

“Semua harus disamakan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Selama hal itu dilakukan maka langkah penegak hukum harus didukung bersama-sama,” ungkap mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini.

