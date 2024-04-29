Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tuntut Hak Nursiyah, RPA Perindo Hadiri Klarifikasi Disnaker Jakarta Utara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |13:21 WIB
Tuntut Hak Nursiyah, RPA Perindo Hadiri Klarifikasi Disnaker Jakarta Utara
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menghadiri sesi klarifikasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara pada Senin (29/4/2024).

Kehadiran RPA Perindo tersebut untuk memperjuangkan hak-hak dari Nursiyah (24) karyawan yang diduga menjadi korban kriminalisasi perusahaan eksport ikan (PT SLT).

Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jeannie Latumahina mengatakan pihaknya mewakili karyawan perempuan Nursiyah yang diduga menjadi korban kriminalisasi dilakukan oleh perusahaan ekspor ikan di Jakarta Utara.

"Hari ini RPA Perindo diberi kuasa oleh korban kriminalisasi (Nursiyah) melaksanakan rapat dinas kerja. Dilaksanakan Klarifikasi antara RPA Perindo Ibu Nursiyah tidak mendapatkan jaminan kerja di tempat kerja nya," ujar Jeannie.

Ia mengungkapkan berbagai hak-hak dari Nursiyah selama lebih dari lima tahun bekerja disana tidak diberikan seperti Jamsostek, upah harian tidak sesuai ketentuan.

"Tapi tadi tidak ada kesepakatan antara RPA Perindo dan perusahaan ikan (PT SLT). Akan ditindaklanjuti dari Sudin Naker dengan proses mediasi. Apakah ada kesepakatan," pungkas Jeannie.

Berita Terkait
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
