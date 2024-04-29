Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Buah Diminta Kumpulkan Uang 4 Ribu Dollar Hasil Patungan Pejabat Kementan, Begini Respons SYL

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |13:53 WIB
Anak Buah Diminta Kumpulkan Uang 4 Ribu Dollar Hasil Patungan Pejabat Kementan, Begini Respons SYL
Syahrul Yasin Limpo (foto: MPI)




JAKARTA - Terdakwa Eks Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL) enggan berkomentar lebih jauh terkait anak buahnya Eks Koordinator Substansi Rumah Tangga (Rumga), Arief Sopian dihadirkan dalam pemeriksaan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam sidang lanjutan, saksi mengaku pernah dimintai untuk menyiapkan uang sebanyak 4.000 dollar.

"Maaf ya saya sedang sidang. Maaf ya maaf saya lagi (dalam) persidangan," kata SYL singkat saat ditemui di tengah jeda persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Eks Koordinator Substansi Rumah Tangga (Rumga), Arief Sopian dihadirkan dalam pemeriksaan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam sidang lanjutan, saksi mengaku pernah dimintai untuk menyiapkan uang sebanyak 4.000 dollar.

Hal itu dilontarkan saksi saat bersaksi dalam kasus korupsi di Kementan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kasdi Subagyono (KS) dan Muhammad Hatta (MH). Adapun sidang lanjutan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Hakim ketua Rianto Adam Pontoh meminta kepada para saksi untuk menjelaskan dirinya telah menerima perintah apa dari SYL dkk.

"Yang lain lagi maksudnya Yang Mulia, pemberian dollar," kata Arief di ruang sidang.

"Permintaan dollar? dari siapa yang minta?" tanya Hakim Rianto.

"Dari pak Sekjen Pak Kasdi," jawab Arief.

Halaman:
1 2
      

