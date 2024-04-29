Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Badan Geologi: Sumber Gempa Garut Pernah Picu Bencana di 1979, 2022, dan 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |13:58 WIB
Badan Geologi: Sumber Gempa Garut Pernah Picu Bencana di 1979, 2022, dan 2023
JAKARTA - Badan Geologi mengungkapkan sumber gempa kekuatan M6,2 di Garut Jawa Barat pernah memicu bencana yang terjadi pada tahun 1979, 2007, 2017, 2022, dan 2023.

Diketahui, gempa M6,2 terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, pukul 23:29:47 WIB. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi pusat gempa bumi terletak di Samudera Hindia pada koordinat 107,26 BT dan 8,42 LS, berjarak sekitar 151,7 km barat daya Kota Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan magnitudo M6,2 pada kedalaman 70 km.

Berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi, kedalaman, dan data mekanisme sumber dari BMKG, maka kejadian gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas penunjaman atau subduksi atau dapat disebut juga gempa bumi intraslab dengan mekanisme sesar naik.

"Sumber gempa bumi intraslab di Jawa Barat Selatan ini telah beberapa kali mengakibatkan terjadinya bencana, yaitu tahun 1979, 2007, 2017, 2022, dan 2023," tulis Badan Geologi dalam keterangan resminya, dikutip Senin (29/4/2024).

Badan Geologi mengatakan lokasi pusat gempa bumi terletak di laut pada kedalaman menengah sehingga guncangan terasa pada daerah cukup luas di Jawa Barat.

Sementara, morfologi wilayah pesisir Jawa Barat selatan umumnya berupa dataran pantai yang berbatasan dengan morfologi perbukitan bergelombang hingga perbukitan terjal pada bagian utara.

Menurut data Badan Geologi, daerah pesisir pantai tersusun oleh tanah lunak (kelas E) dan tanah sedang (kelas D), sedangkan daerah perbukitan tersusun oleh tanah keras (kelas C).

Telusuri berita news lainnya
