Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Petinggi PT Taspen Terkait Investasi Fiktif Senilai Rp1 Triliun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |14:45 WIB
KPK Periksa Petinggi PT Taspen Terkait Investasi Fiktif Senilai Rp1 Triliun
Ali Fikri (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Senior Vice President (VP) Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen (Persero), Labuan Nababan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat 26 April 2024 terkait kasus investasi fiktif senilai Rp1 triliun.

"Labuan Nababan (Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen (Persero) periode 1 Maret 2021 s.d. sekarang), saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar kurang lebih Rp1 Triliun," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

Diketahui, KPK saat ini tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi, dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen pada tahun 2019 dengan melibatkan perusahaan lain.

 BACA JUGA:

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut, saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan alat bukti terkait penyidikan yang tengah berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177030/kpk-27TP_large.jpg
KPK Segera Eksekusi Vonis 9 Tahun Penjara Eks Dirut PT IIM di Kasus Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176740/kpk-Ujt2_large.jpg
Eks Dirut Taspen Ajukan Banding, KPK Siapkan Kontra Memori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174890/korupsi_taspen-RG0I_large.jpg
Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174717/antonius_nichols_setphanus_kosasih-5vn2_large.jpg
Mantan Dirut Taspen Jalani Sidang Putusan Kasus Investasi Fiktif Hari ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170950/eks_dirut_taspen-quce_large.jpg
Eks Dirut Taspen Dituntut 10 Tahun Penjara Terkait Investasi Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170900/korupsi_taspen-azRC_large.jpg
Mantan Dirut PT IIM Dituntut 9 Tahun Penjara Terkait Korupsi Taspen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement