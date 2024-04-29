Jersey Timnas Diburu Penggemar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Jersey Timnas Indonesia di buru pembeli. Para suporter terus membanjiri toko untuk berburu jersey untuk meramaikan acara nonton bareng semi final Piala Asia U 23 kontrak Uzbekistan.

Sebuah toko alat olahraga di di Jalan Tidar Jember, di banjiri pembeli khususnya anak anak muda. Baik ukuran besar maupun ukuran kecil semua persediaan jersey timnas ludes terjual. Bahkan jersey timnas lawas dari tahun 2016 juga dicari para pembeli.

Satu potong jersey dihargai Rp120 ribu. Jelang pertandingan semi final ini peningkatan permintaan jersey timnas mencapai 200 persen dari hari biasa. Para pemburu jersey ini mengaku akan menggunakannya saat nonton bareng acara semi final.

Seperti diketahui, timnas U 23 akan mencoba peruntungan menghadapi timnas U 23 Uzbekistan pada Senin malam (29/4/2024). Sebelumnya timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan pada perempat final melalui adu pinalti.