Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Labfor Polri Ungkap Tak Ada DNA Selain Brigadir RAT di Dalam Mobil Alphard

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:31 WIB
Labfor Polri Ungkap Tak Ada DNA Selain Brigadir RAT di Dalam Mobil Alphard
A
A
A

JAKARTA - Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri membeberkan hasil pemeriksaan dan analisis tentang DNA di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir RAT. Hasilnya, tak ada DNA orang lain dalam kasus kematian Brigadir RAT itu.

"Kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti, juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain," ujar anggota Tim Puslabfor Polri, Kompol Irfan pada wartawan, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, Tim Puslabfor Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard, tempat Brigadir RAT melakukan aksi bunuh dirinya itu. Pemeriksaan meliputi DNA, balistik, dan gunshot residu (GSR).

"Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 april 2024 jam 14.00 sampai jam 17.00," tuturnya.

Dia menerangkan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Begitu pula pada senjata api jenis HS yang ada di lokasi kejadian.

"Kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jok mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil di dekat sopir maksudnya di bagian jok sopir," jelasnya.

Hasilnya, kata dia, seluruh sampel yang diambil itu dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir RAT. Tak ada sampel DNA milik orang lain di senpi, peluru, hingga bagian jok dekat kemudi mobil Aplhard tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312//jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182282//prabowo-yCtx_large.jpg
Profil Idham Azis, Mantan Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182273//ledakan-SOF5_large.jpg
Polisi Temukan Bukti Tulisan hingga Serbuk Diduga Bahan Peledak di SMAN 72 Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059//reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182025//prabowo_subianto-5tzy_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3182013//polri-lRtK_large.jpg
Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement