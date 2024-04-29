Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wow, Peminat Batik Terbanyak Ternyata Berasal dari Amerika Serikat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:17 WIB
Wow, Peminat Batik Terbanyak Ternyata Berasal dari Amerika Serikat
A
A
A

JAKARTA - Batik makin digandrungi di Luar Negeri. Catatan itu ditorehkan dari data pemerintah yang mencatat kenaikan permintaan batik di luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor batik Indonesia pada 2023 berjumlah 17,5 juta dolar Amerika. Jumlah ini belum sebesar di masa sebelum pandemi. Namun, angka tersebut memperlihatkan potensi industri batik yang sangat besar.

Batik asal Indonesia paling banyak diekspor ke negara-negara: Amerika Serikat (porsi 74,75%), Jerman (3,61%), Singapura (3,23%), Malaysia (2,82%), dan Kanada (1,92%).

Kepala bidang usaha Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Riesta Karentina menjelaskan, 60 persen dari 64,5 juta UMKM batik masuk kategori mikro. UMKM batik mikro ini perlu bantuan untuk membangun ekosistem agar bisa semakin tumbuh berkembang.

“Tantangan UMKM batik itu ada dua, pertama aspek legalitas dan yang kedua manajerial. Masalah legalitas yang paling sering ditemukan antara lain kasus hak intelektual dan juga hak merek, sedangkan masalah manajerial yaitu bagaimana UMKM mikro bisa dikelola dengan baik hingga bisa mencari pasar sendiri,” jelas Riesta.

Pemerintah mengapresiasi keterlibatan swasta dalam mengembangkan UMKM Batik. Deputi Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi Hanung Harimba mengungkapkan, peran swasta sangat dibutuhkan dalam mendukung UMKM batik mulai dari pendampingan manajemen usaha, pemasaran usaha hingga kemitraan.

“Kampanye Melokal dengan Batik yang dilakukan Tokopedia dan Shop | Tokopedia sangat membantu UMKM batik dalam melakukan inkubasi, konsultasi pengembangan usaha batik serta mengembangkan bisnis batik lokal dalam platform e-commerce,” kata Hanung dalam keterangan tertulis, Senin (29/4/2024).

Hanung menambahkan, ekosistem yang kondusif dalam pasar digital sangat diperlukan. Ini karena batik mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap ekspor Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ekspor Ekspor Batik Batik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178598//purbaya-S8Ee_large.jpg
Ternyata Ini Arti dan Filosofi Motif Batik Trimina yang Sering Dipakai Menkeu Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175861//anindya-V8W0_large.jpg
RI Berpotensi Jadi Eksportir Kredit Karbon Terbesar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175764//mentan_amran-1A8c_large.jpg
Hilirisasi Kelapa, Mentan: Potensi Devisa Capai Rp2.400 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693//pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168992//menkeu_purbaya-PQ6y_large.jpg
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Neraca Dagang RI Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191//pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement