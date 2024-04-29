Jokowi Ajak Relawan Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan semifinal Piala Asia U-23 2024 antara tim nasional Indonesia melawan Uzbekistan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2024) malam.

Dalam nobar yang disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 21.00 WIB itu, Presiden Jokowi mengajak para relawannya untuk hadir. Kehadiran para relawan tersebut dibenarkan oleh Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel.

Noel yang juga merupakan Ketua Umum Prabowo Mania 08 ini mengaku dirinya turut diundang dalam agenda nobar tersebut.