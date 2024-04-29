Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Labfor Polri Pastikan Tembakan di Kepala Brigadir RAT Berasal dari Dalam Mobil

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:29 WIB
Labfor Polri Pastikan Tembakan di Kepala Brigadir RAT Berasal dari Dalam Mobil
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Anggota Tim Puslabfor Polri, Kompol Irfan memastikan, tembakan yang mengenai kepala Brigadir RAT berasal dari dalam mobil Alphard. Pasalnya, tak ada jendela ataupun kaca mobil yang pecah.

"Arah tembakan itu dari dalam mobil, bukan dari luar mobil, dan tidak ada satupun jendela atau kaca mobil yang pecah karena tembakan. Jadi, tembakan ini berasal dari dalam mobil," ujarnya pada wartawan, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, kesimpulan itu didapatkan polisi pasca dilakukannya olah TKP hingga pemeriksaan forensik oleh Tim Labfor Polri atas bukti-bukti di lokasi. Di dalam mobil Alphard, ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil dekat kemudi.

"Hasil pemeriksaan senjata api, satu pucuk senjata api HS Kaliber 9 mm buatan Kroasia dengan H 258799 itu dapat berfungsi dengan baik, jadi masih aktif," tuturnya.

Dia menerangkan, hasil pemeriksaan pada senpi jenis HS, diketahui senpi itu masih aktif dan pernah ditembakan. Bahkan, positif mengandung GSR yang berarti masih baru ditembakan.

"Jadi 7 buah yang kami temukan, menjadi barang bukti itu aktif, tapi belum pernah ditembakkan, masih utuh dalam keadaan seperti peluru. 1 butir selongsong peluru, selongsong peluru kaliber 9mm berhestem PMC 9mm luger buatan Korea," ujarnya.

