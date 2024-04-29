13 Momen Penting Detik-Detik Brigadir RAT Bunuh Diri yang Terekam CCTV

JAKARTA - Polisi membeberkan isi rekaman CCTV yang memperlihatkan detail kasus kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT. Dari hasil analisis Laboratorium Kriminal (Labkrim) Siber Polri, terdapat 13 momen penting dalam cuplikan itu yang membuktikan bahwa anggota Satlantas Polres Manado itu tewas bunuh diri.

"Ada 13 momen penting yang kami analisa," ujar anggota Labkrim Siber Polri, Ipda Saji di Polres Jakarta Selatan, Senin (29/4/2024), sambil memperlihatkan rekaman CCTV aksi bunuh diri Brigadir RAT di Mampang Prapatan.

Menurutnya, Labkrim Polri sejatinya menerima barang bukti rekaman CCTV di lokasi tewasnya Brigadir RAT, yang mana berupa hardisk yang terdapat DVR. DVR tersebut support 36 channel, tapi yang digunakan saat ini hanya 16 kamera atau 16 channel aktif untuk merekam

"Dari sistem DVR kami melakukan kalibrasi mencocokan antara time, maksudnya adalah divice time sama aktual time. Jadi, kalau DVR sistemnya itu lebih lama 9 menit 53 detik," tuturnya.

Dia mengungkap, dari 16 kamera yang menjadi barang bukti rekaman CCTV tewasnya Brigadir RAT, pihaknya mengambil momen-momen yang mendekati atau yang diminta oleh penyidik. Labkrim pun telah melakukan verifikasi atas keaslian data dalam DVR itu, hasilnya data tersebut original alias tak termodifikasi.

"Setelah imaging dilakukan verifikasi apakah data tersebut sudah termodifikasi atau tidak, semua file yang kami dapatkan adalah file original. Artinya adalah fiber framenya tidak ada sisipan, atau pengeditan didukung dengan bitrate yang konstan," katanya.

Adapun 13 momen penting dalam rekaman CCTV tersebut, pertama jam 16.23,5 momen dimana mobil Toyota Alphard nomor 23 VIII, itu di depan pagar melakukan klakson sekali. Kedua, pria 1 berbaju merah membuka pagar, jam 16.21.04 itu mobil MPV melintas masuk area lima.

Keempat, mobil melintas di depan lokasi. Kelima, mobil berhenti, keenam adalah menurunkan penumpang yang bagian di depan itu pria berbaju hijau army atau pria 2, pria anak turun dari tengah kiri, prempuan mengenakan dress turun dari tengah kanan, lalu perempuan berbaju putih celana hijau turun dari tengah kiri.

Momen ketujuh, ada indikator mobil alphard menyala lalu mundur, kedelapan jam 16.22.15, mobil dimaksud berhenti mundur, lampu indikator menyala stop. Kesembilan, jam 16.23.16 mundur kembali jalan belok ke kanan kaca mobil kanan tertutup.