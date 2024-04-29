Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 Momen Penting Detik-Detik Brigadir RAT Bunuh Diri yang Terekam CCTV

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:45 WIB
13 Momen Penting Detik-Detik Brigadir RAT Bunuh Diri yang Terekam CCTV
Konferensi pers pemaparan perkembangan kasus kematian Brigadir RAT di Mapolrestro Jakarta Selatan (Foto: MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membeberkan isi rekaman CCTV yang memperlihatkan detail kasus kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT. Dari hasil analisis Laboratorium Kriminal (Labkrim) Siber Polri, terdapat 13 momen penting dalam cuplikan itu yang membuktikan bahwa anggota Satlantas Polres Manado itu tewas bunuh diri.

"Ada 13 momen penting yang kami analisa," ujar anggota Labkrim Siber Polri, Ipda Saji di Polres Jakarta Selatan, Senin (29/4/2024), sambil memperlihatkan rekaman CCTV aksi bunuh diri Brigadir RAT di Mampang Prapatan.

Menurutnya, Labkrim Polri sejatinya menerima barang bukti rekaman CCTV di lokasi tewasnya Brigadir RAT, yang mana berupa hardisk yang terdapat DVR. DVR tersebut support 36 channel, tapi yang digunakan saat ini hanya 16 kamera atau 16 channel aktif untuk merekam

 BACA JUGA:

"Dari sistem DVR kami melakukan kalibrasi mencocokan antara time, maksudnya adalah divice time sama aktual time. Jadi, kalau DVR sistemnya itu lebih lama 9 menit 53 detik," tuturnya.

Dia mengungkap, dari 16 kamera yang menjadi barang bukti rekaman CCTV tewasnya Brigadir RAT, pihaknya mengambil momen-momen yang mendekati atau yang diminta oleh penyidik. Labkrim pun telah melakukan verifikasi atas keaslian data dalam DVR itu, hasilnya data tersebut original alias tak termodifikasi.

"Setelah imaging dilakukan verifikasi apakah data tersebut sudah termodifikasi atau tidak, semua file yang kami dapatkan adalah file original. Artinya adalah fiber framenya tidak ada sisipan, atau pengeditan didukung dengan bitrate yang konstan," katanya.

Adapun 13 momen penting dalam rekaman CCTV tersebut, pertama jam 16.23,5 momen dimana mobil Toyota Alphard nomor 23 VIII, itu di depan pagar melakukan klakson sekali. Kedua, pria 1 berbaju merah membuka pagar, jam 16.21.04 itu mobil MPV melintas masuk area lima.

 BACA JUGA:

Keempat, mobil melintas di depan lokasi. Kelima, mobil berhenti, keenam adalah menurunkan penumpang yang bagian di depan itu pria berbaju hijau army atau pria 2, pria anak turun dari tengah kiri, prempuan mengenakan dress turun dari tengah kanan, lalu perempuan berbaju putih celana hijau turun dari tengah kiri.

Momen ketujuh, ada indikator mobil alphard menyala lalu mundur, kedelapan jam 16.22.15, mobil dimaksud berhenti mundur, lampu indikator menyala stop. Kesembilan, jam 16.23.16 mundur kembali jalan belok ke kanan kaca mobil kanan tertutup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/510/3058635/polisi_bunuh_diri-lKFD_large.jpg
Perwira Polri yang Tewas di Kulonprogo Dipastikan Bunuh Diri, Tembakan Pistol ke Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/519/3047819/polisi_bunuh_diri-I7o6_large.jpg
Kapolsek di Mojokerto Tewas Bunuh Diri, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035760/3-fakta-ajudan-wakapolres-sorong-tewas-tergantung-polisi-gali-motifnya-58cRcsJcTv.jpg
3 Fakta Ajudan Wakapolres Sorong Tewas Tergantung, Polisi Gali Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035519/kronologi-penemuan-ajudan-wakapolres-sorong-yang-tewas-gantung-diri-di-rumah-dinas-Ts3aSYV56q.JPG
Kronologi Penemuan Ajudan Wakapolres Sorong yang Tewas Gantung Diri di Rumah Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035444/bripda-riko-tewas-tergantung-di-rumah-wakapolres-sorong-ini-kronologinya-VZoxa1B3sc.jpg
Bripda Riko Tewas Tergantung di Rumah Wakapolres Sorong, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/338/3004665/kasus-bunuh-diri-brigadir-rat-pengamat-sebut-beban-kerja-anggota-polri-berat-Dc9Y6VVIIX.jpg
Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT, Pengamat Sebut Beban Kerja Anggota Polri Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement