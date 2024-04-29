Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gratiskan Nobar Indonesia Vs Uzbekistan, MNC Group Diapresiasi Masyarakat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |20:03 WIB
Gratiskan Nobar Indonesia Vs Uzbekistan, MNC Group Diapresiasi Masyarakat
Masyarakat nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group selaku pemegang hak siar Piala Asia U-23 menggratiskan nonton bareng pertandingan semifinal antara timnas Indonesia versus Uzbekistan asal tidak bertujuan komersil. Salah satunya seperti digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam.

Ratusan orang mendatangi Lapangan Banteng untuk menyaksikan laga Indonesia Vs Uzbekistan yang disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 21.00 WIB.

Dukung MNC Group terhadap sepakbola Indonesia diapresiasi oleh salah satu warga asal Jakarta Barat, Hasrul (50) yang datang ke Lapangan Banteng untuk melihat aksi Garuda Muda. Dia juga tidak sepakat jika acara nobar timnas harus berbayar.

 BACA JUGA:

Telusuri berita news lainnya
