Jokowi Ajak Menteri Nobar Indonesia vs Uzbekistan di Istana, Prabowo Tak Ikut

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Asia U-23 antara Indonesia versus Uzbekistan bersama para relawannya dan menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam. Kapolri dan Panglima TNI juga ikut.

Laga Indonesia melawan Uzbekistan akan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 21.00 WIB. MNC Group selaku pemegang hak siar membolehkan semua pihak menggelar nobar asal tak komersil.

"Seluruh relawan Pak Jokowi, dan juga ada 10 menteri kalo gak salah. Tetep ada Pak Setneg Pak Pratik, Pak (Menteri) Perhubungan, (menteri) PUPR, terus menteri investasi, Kapolri, Panglima TNI," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2024).

BACA JUGA:

Jokowi Ajak Relawan Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Istana

Budi memastikan bahwa Menteri Pertahanan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ikut nobar di Istana tersebut. Budi mengaku kegiatan nanti hanya sebatas nobar saja dan masyarakat tidak perlu mempolitisasinya.

"Nobar aja. Masa nobar aja dipolitisir ini. Memberi semangat buat tim nasional," kata Budi.