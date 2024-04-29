Kunjungi Markas PKB, PPP Minta Doa Bisa Lolos ke Senayan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar akrab disapa Cak Imin menerima kunjungan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kantor DPP PKB jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) sore.

Turut hadir pimpinan PPP mulai dari Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono, Sekjen Arwani Thomafi, dan jajaran Ketua DPP Achmad Baidowi, hingga Wakil Ketua Umum Amir Uskara.

Selain bersilaturahmi, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan kunjungan ini sekaligus meminta doa kepada PKB agar lolos ke DPR melalui gugatan di MK.

"Kami PPP minta dukungan dan doa tentu dari para tokoh PKB khususnya ketum dan seluruh jajarannya untuk bisa mendukung mendoakan agar PPP bisa lolos parlementary threshold apa yang telah kami perjuangakan di mk di mana hari ini sudah dimulai sidang perdana," kata Mardiono kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar akrab disapa Cak Imin mengatakan pihaknya berharap agar PPP lolos dalam perjuangannya di MK. Sehingga, hak PPP untuk duduk di DPR dengan hasil jerih payahnya dapat terselamatkan.

"Soal mk, dukungan mk tentu apapun yang diminta PPP kita siapkan terutama yang utama pasti doa dan tentu memohon kepada kearifan hakim. Meskipun kita tahu ini proses sidang baru mulai hari ini tapi insya Allah kita dukung sepenuhnya PPP," ucapnya.