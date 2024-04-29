Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan, Ini Prediksi Skor Sejumlah Menteri

JAKARTA - Sejumlah menteri kabinet menghadiri acara nonton bareng (nobar) semifinal piala Asia U-23 yang diadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, malam ini

Para menteri pun memberikan prediksi skornya untuk kemenangan tim nasional Indonesia U-23 yang akan menghadapi tim nasional Uzbekistan U-23.

Pertama yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dirinya memprediksi timnas Indonesia menang 2-1 ataupun 1-0 atas timnas Uzbekistan.

"Ada 2 angka yang saya sampaikan, antara 1-0 atau 2-1 jadi kita menang. Yang penting kita menang dan kita ikut Olimpiade," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Lalu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang memprediksi timnas Indonesia unggul dua angka dari timnas Uzbekistan.

"Kita bisa menggolkan dua lah menang," kata Basuki.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas sapaan akrabnya memprediksi timnas Indonesia unggul dua angka dari timnas Uzbekistan.

"Saya sepakat dengan pak Basuki dapat dua golin," kata Zulhas.