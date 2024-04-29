PKB dan PPP Sepakat Kerja Sama di Pilkada Serentak 2024

Konferensi pers bersama petinggi PKB dan PPP di Kantor DPP PKB, Jakarta (Foto: MPI/Widya)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menerima kunjungan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) sore.

Turut hadir pimpinan PPP mulai dari Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono, Sekjen Arwani Thomafi, dan jajaran Ketua DPP Achmad Baidowi, hingga Wakil Ketua Umum Amir Uskara.

Cak Imin mengatakan bahwa kedatangan PPP dalam rangka halbihalal momen Idul Fitri 1445 Hijriah sekaligus silahturahmi antarpartai untuk bersinergi ke depan.

"Alhamdulillah sore hari ini DPP PPP dan DPP PKB melaksanakan silaturahim yang memiliki banyak manfaat, pertama halal bihalal, momentum idul fitri ini menjadikan partai-partai khusunya PPP dan PKB menjadikan momentum untuk melihat ke depan dan menjadikan spirit idul fitri ini menjadi lebih baik dari lalu-lalu, saling bermaafan tentu saja,"kata Cak Imin.

Kemudian kedua partai bersepakat untuk saling bahu membahu bekerja sama dalam rangka memaksimalkan peran dan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara baik legislatif maupun eksekutif. Termasuk mendoakan agar perjuangan PPP dapat lolos di MK.

"Termasuk PKB berharap PPP lolos dalam perjuangannya di MK. Sehingga hak PPP untuk duduk dengan hasil jerih payahnya bisa terselamatkan,"kata dia.

Selain itu, PKB dan PPP juga bersepakat untuk bersinergi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah. Yang mana keduanya ada potensi saling mendukung, saling menopang, mencari kader-kader bangsa yang terbaik agar bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya.

"Tadi sudah ada kesepakatan untuk mencermati berbagai daerah peluang PPP dan PKB bekerja sama. Kita berdoa dan berharap PPP PKB menjadi bagian dari solusi berbangsa dan bernegara dalam peran strategis di masa-masa yang akan datang,"ucapnya.

Sementara itu,Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan bahwa kunjungannya dalam rangka bak seorang adik Kakak. Sebab dia mengaku kedua partai ini lahir dari rahim yang sama yakni Nahdlatul Ulama.

"PKB ini adalah merupakan satu kakak beradik ya dengan PPP lahir dari rahim yang sama. Sehingga tidak akan bisa dipisahkan dalam perjuangannya PPP dengan PKB untuk memperjuangkan kesejahteraan umat,"ucapnya.

Selain itu, mereka juga membahas terkait kerja sama dalam penanganan pilkada serentak. yang mana prosesnya akan segera dilakukan.

Adapun untuk proses pilkada sendiri, PKB kata Cak Imin telah mendapatkan ratusan pendaftar dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dimana nantinya pada 1 Mei 2024 mereka akan dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti fit and proper test.

"Ini lintas partai masuk di sini, lintas latar belakang masuk di DPP PKB, semuanya sedang kita verifikasi masuk fit and proper dan insya Allah mulai tanggal 1 sudah kita kumpulkan di Jakarta,"katanya.