Menko Muhadjir Gelar Nobar Indonesia U-23 vs Uzbekistan, Siapkan Makanan Gratis

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy diagendakan Nonton Bareng (Nobar) laga tim nasional (timnas) Indonesia U-23 melawan timnas Uzbekistan di Piala Asia U-23 digelar pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia hingga pukul 20.30 WIB, tampak layar lebar telah dibentangkan di Lapangan Parkir Kemenko PMK. Selain itu, sejumlah penonton dari masyarakat umum telah merapat.

Tidak hanya nobar, masyarakat umum yang ikut hadir juga dimanjakan dengan makanan gratis yang disiapkan panitia. Masyarakat umum menikmati bakso hingga nasi goreng gerobak yang disiapkan gratis untuk memeriahkan pertandingan Timnas U-23 malam ini.

Sebelumnya, Menko Muhadjir mengatakan dia yakin Timnas Indonesia U-23 bisa menang meski dengan selisih gol tipis.

“Optimis Timnas menang meski dengan selisih gol tipis,” ujarnya lewat pesan singkat.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 mengunci kemenangan atas Korea Selatan pada laga perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah dengan adu penalti via skor 11-10, setelah sebelumnya bermain sama kuat 2-2.

Dari 12 eksekutor, 11 di antaranya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu dari 12 pemain Timnas Korea Selatan U-23 yang maju sebagai eksekutor, dua diantaranya gagal. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 sekaligus mencetak sejarah baru di ajang dua tahunan ini.