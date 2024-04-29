Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Nobar Timnas Bareng Menteri dan Relawan di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:27 WIB
Jokowi Nobar Timnas Bareng Menteri dan Relawan di Istana
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan nonton bareng (nobar) Semifinal Piala Asia U-23 antara tim nasional (Timnas) Indonesia U-23 melawan tim nasional Uzbekistan.

Presiden Jokowi nobar bersama para relawannya dan beberapa menteri kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta pada malam hari ini Senin (29/4/2024).

Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi nampak mengadakan nobar di Istana Negara bersama para menteri dan relawan.

Terlihat Presiden Jokowi duduk satu meja dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement