Jokowi Nobar Timnas Bareng Menteri dan Relawan di Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan nonton bareng (nobar) Semifinal Piala Asia U-23 antara tim nasional (Timnas) Indonesia U-23 melawan tim nasional Uzbekistan.

Presiden Jokowi nobar bersama para relawannya dan beberapa menteri kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta pada malam hari ini Senin (29/4/2024).

Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi nampak mengadakan nobar di Istana Negara bersama para menteri dan relawan.

Terlihat Presiden Jokowi duduk satu meja dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.