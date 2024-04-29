Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhadjir Effendy Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan Bersama Warga di Kemenko PMK

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:46 WIB
Muhadjir Effendy Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan Bersama Warga di Kemenko PMK
Muhadjir Effendy (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar Nonton Bareng (Nobar) laga tim nasional (timnas) Indonesia U-23 melawan timnas Uzbekistan di Piala Asia U-23, Senin (29/4/2024) malam.

Dari pantauan, Menko PMK tiba sekitar pukul 21.04 WIB saat Timnas Indonesia U-23 sudah memulai pertandingannya. Menko PMK yang mengenakan jaket Timnas Indonesia tampak menyapa masyarakat umum yang hadir.

Tidak hanya nobar, masyarakat umum yang ikut hadir juga dimanjakan dengan makanan gratis yang disiapkan panitia. Masyarakat umum menikmati bakso hingga nasi goreng gerobak yang disiapkan gratis untuk memeriahkan pertandingan Timnas U-23 malam ini.

Sebelumnya, Menko Muhadjir mengatakan dia yakin Timnas Indonesia U-23 bisa menang meski dengan selisih gol tipis. “Optimis Timnas menang meski dengan selisih gol tipis,” ujarnya lewat pesan singkat.

Sebagai informasi, MNC Media Group mendukung sepakbola Indonesia dengan cara menyediakan tayangan siaran langsung gratis serta mempersilahkan nobar non komersial.

