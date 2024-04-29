Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Nobar Timnas U-23, Menko PMK: Saya Salut dengan Shin Tae-yong

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:41 WIB
Gelar Nobar Timnas U-23, Menko PMK: Saya Salut dengan Shin Tae-yong
Muhadjir Effendy (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku “deg-degan” menyaksikan permainan babak pertama Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Uzbekistan.

Pada babak pertama Timnas Indonesia U-23 sedikit mengalami tekanan dari Uzbekistan yang terus menggempur gawang Garuda Muda. Meski begitu, di babak pertama skor masih sama 0-0

“Babak pertama saya rasa kita sangat deg-deg kan ya menyaksikan permainan Uzbekistan dan Indonesia ini. Indonesia mengalami sedikit under pressure dengan permainan-permainan yang sangat mengandalkan power dari Uzbekistan,” kata Menko PMK di halaman Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam.

Menko PMK mengakui bahwa di sisi kekuatan Indonesia sedikit di bawah Uzbekistan karena beberapa kali harus kehilangan bola. “Harus kita akui dari sisi power mungkin kita di bawah, sedikit di bawah Uzbekistan karena itu beberapa kali perebutan bola pemain-pemain kita kehilangan bolanya.”

“Tapi saya sangat salut dengan pelatih (Shin Tae-yong), Saya kira sekarang ini ketergantungan tim kesebelasan Indonesia terhadap pelatih sangat tinggi,” ujarnya.

