Menko PMK: Skill Pemain Timnas U-23 Bisa Imbangi Uzbekistan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa skill atau kemampuan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 bisa mengimbangi Uzbekistan.

“Kalau dari skill Saya rasa kita bisa mengimbangi ya walaupun harus kita akui bahwa kesebelasan Uzbek ini sedikit di atas kemampuan Korea ya, tentu saja karena itu saya bilang bahwa dua hal yang harus di manage dengan baik yaitu energi, power, tenaga-tenaga yang dimiliki oleh balasan kita,” ungkap Menko PMK di halaman Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam.

Menko PMK mengatakan bahwa harus diakui bahwa Timnas Uzbekistan ini memiliki tradisi pembangunan ketahanan fisik seperti gulat.

“Itu tradisi-tradisi Timur ya, seperti kalau di gulat bebas itu ya.”

Oleh karena itu, Menko PMK menyarankan agar mengundang pelatih fisik dari Uzbekistan ke Indonesia. “Saya sarankan sebaiknya nanti setelah ini kita undang para pelatih fisik dari sana untuk memperkuat fisik kesebelasan kita.”