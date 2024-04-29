Ribuan Warga Bubarkan Diri dari GBK Usai Laga Timnas Indonesia Vs Uzbekistan

JAKARTA - Ribuan masyarakat langsung meninggalkan arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, usai berakhirnya laga semifinal antara tim nasional (Timnas) Indonesia U-23 melawan Timnas Uzbekistan U-23.

Para pendukung mulai berbondong-bondong meninggalkan lokasi ketika menit-menit tambahan waktu babak kedua masih bergulir. Puncaknya, mereka langsung bergegas keluar ketika wasit meniupkan pluit panjangnya.

Ada yang terlihat lesu ketika menatap skor di laga semifinal ini, tapi adapula yang mengaku bangga melihat penampilan Indonesia yang sudah sampai laga semifinal meskipun menjadi negara debutan di Piala Asia U-23.

Tak hanya itu, ada pula dari pendukung yang menaruh harapan agar Indonesia bisa meraih kemenangan di laga perebutan juara 3 dari ajang ini.

"Semoga Indonesia bisa menang di perebutan ketiga nanti biar dapet tiket olimpiade," kata Irfan salah satu pendukung usai menonton Laga Timnas.

Diketahui, pada laga semifinal ini, Indonesia kalah atas Uzbekistan dengan skor 2-0. Indonesia sempat mencetak gol lewat tendangan M. Ferrari, tapi golnya dianulir wasit usai melihat VAR.

(Fakhrizal Fakhri )