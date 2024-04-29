Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Motor di Siang Bolong Terekam CCTV, Pelaku Santai Beraksi saat Warga Lalu Lalang

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |04:08 WIB
Maling Motor di Siang Bolong Terekam CCTV, Pelaku Santai Beraksi saat Warga Lalu Lalang
Maling motor terekam CCTV. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BEKASI - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) terjadi saat siang bolong di sebuah gang di lingkungan padat penduduk di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Meski memakai masker, sosok pelaku terlihat jelas di rekaman kamera CCTV.

Pelaku beraksi di gang di Jalan Anggrek Lima, Perumnas Satu, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (27/4/2024) siang. Dalam rekaman terlihat dua orang pelaku yang diperkirakan masih berusia belasan tahun datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor.

BACA JUGA:

Warga Semarang Telanjangi dan Arak Maling Motor Bak Kambing Guling 

Selanjutnya, pelaku langsung mendekati sepeda motor milik warga. Bahkan, salah satu pelaku yang menggunakan jaket berwarna hitam sempat terlihat duduk di atas sepeda motor yang hendak dicuri. Hanya hitungan menit pelaku langsung membawa kabur sepeda motor yang tengah terparkir di gang. Pelaku kabur ke arah Kranji.

Rizky Febandi, korban pencurian sepeda motor saat ditemui pada Minggu (28/4/2024) siang mengatakan aksi pencurian terjadi pada Sabtu siang kemarin. Saat itu sepeda motor miliknya yang dicuri tengah terparkir di depan gang yang tidak jauh dari rumahnya/

“Saat kejadian kondisi lingkungan masih ramai lalu lalang warga. Bahkan anak-anak pun masih berkumpul bermain game online,” ucapnya.

 BACA JUGA:

Namun, di saat dirinya dan warga lengah, sepeda motor miliknya langsung hilang. Dari rekaman kamera CCTV terlihat dua orang pelaku Satu mengambil dan satunya menunggu di atas motor. Dari rekaman CCTV tersebut, wajah pelaku pun terlihat jelas dan memakai plat kendaraan dari wilayah Bandung, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
