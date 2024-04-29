Waspada! Hujan Guyur Wilayah Jakarta pada Malam Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Senin (29/4/2024). Hujan turun di Jakarta pada malam hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan. Sementara saat siang, cuaca berawan dan cerah berawan.

Sedangkan saat malam, hujan turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 25 hingga 33 derajat celsius dengan kelembapan udara 65-95 persen.

