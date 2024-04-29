Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Ajak Masyarakat Hemat Listrik untuk Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |08:12 WIB
Pemprov DKI Ajak Masyarakat Hemat Listrik untuk Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, kembali mengkampanyekan penghematan listrik sehingga dapat mengurangi emisi karbon.

Kampanye hemat energi tersebut dilakukan dengan memadamkan lampu selama satu jam di sejumlah titik, dan gedung di wilayah Jakarta pada Sabtu 27 April 2024 pada pukul 20.30 sampai 21.30 WIB.

Lampu-lampu penerangan di beberapa jalan protokol, dan ikon-ikon Kota Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Selamat Datang Bundaran HI, hingga Balaikota Provinsi DKI Jakarta menjadi gelap gulita selama 60 menit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan aksi tersebut adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mensosialisasikan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030.

Berdasarkan hasil perhitungan dari pemadaman lampu pada tanggal 27 April 2024, menunjukkan bahwa terjadi penghematan konsumsi listrik sebesar 83 MWh, yang merupakan selisih beban listrik antara jam 20.30 dan 21.30.

Dengan penghematan tersebut, diperoleh penghematan materiil sebesar Rp 120.121.280, dihitung berdasarkan penghematan listrik sebesar 83 MWh dengan harga Rp 1.444,70 per KWh.



      
