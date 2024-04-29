Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak PJU di Jalan Raya Juanda Depok, Lalu Lintas Macet

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |09:08 WIB
Truk Tabrak PJU di Jalan Raya Juanda Depok, Lalu Lintas Macet
Truk tabrak JPU di Depok (foto: dok ist)
A
A
A

DEPOK - Sebuah truk bak berwarna merah menabrak tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), di Jalan Raya Juanda mengarah ke Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin (29/4/2024) pagi.

Dalam unggahan laman Instagram @lantasrestrodepok terlihat truk berwarna merah ringsek pada bagian depan kemudi dan lampu PJU nyaris roboh. Terlihat anggota Satlantas Polres Metro Depok dibantu warga mengevakuasi tiang PJU hingga mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

Terlihat situasi lalu lintas di sekitar kejadian sedikit tersendat namun dapat terurai.

"06.56 WIB, kecelakaan truk menabrak tiang penerang jalan solar cell di Jalan Raya Juanda Depok arah TL (Traffic Light) Pasar Cisalak terkini lalu lintas padat mengalir dalam penanganan petugas," cuit laman Instagram @lantasrestrodepok.

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kecelakaan truk dan ada atau tidak korban luka atau jiwa. iNews Media Group berupaya menghubungi Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra namun belum mendapatkan jawaban.

(Awaludin)

      
