HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagang Sendok Jadi Alat Pencuri Bobol 3 Kali Kotak Amal Masjid di Ciputat

Hambali , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:50 WIB
Gagang Sendok Jadi Alat Pencuri Bobol 3 Kali Kotak Amal Masjid di Ciputat
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang pria berinisial R (40) dipergoki usai beraksi membobol kotak amal Masjid Ar-Rahman di Jalan Kuricang, RT03 RW10, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

Pelaku tertangkap setelah gerak-geriknya dipantau oleh pengurus masjid. Dari rekaman Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang, pria tersebut rupanya telah berulang kali beraksi sebelum tertangkap pada Minggu 28 April 2024 siang.

Pencurian pertama, dilakukan pada tanggal 21 April, jeda beberapa hari kemudian pelaku kembali beraksi pada tanggal 26 April. Tak puas, pelaku kembali mendatangi Masjid Ar-Rahman Minggu siang saat waktu salat dzuhur.

"Berdasarkan rekaman CCTV udah 2 kali yang berhasil, yang ketiga kemarin langsung kita amankan waktu dia bongkar kotak amal. Dia melakukannya di waktu yang sama, saat waktu salat dzuhur," kata Kepala Sekuriti Perumahan Kuricang, Saari Herlambang, Senin (29/04/24).

Pada pencurian pertama dan kedua, pelaku berhasil menggondol uang ratusan ribu rupiah. Para pengurus lantas mulai meningkatkan kewaspadaan karena meyakini kejadiannya bakal terulang.

"Akhirnya pengurus mulai antisipasi. Ternyata betul dia balik lagi mencuri," ungkapnya.

Pelaku tak berkutik saat disergap pengurus masjid dan jamaah. Sempat mengelak, pria asal Jawa Timur itu akhirnya mengakui perbuatannya jika sudah 2 kali membobol kotak amal dengan menggunakan patahan gagang sendok.

Halaman:
1 2
      
