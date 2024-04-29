Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Commuter Gelar Nobar Gratis Indonesia Vs Uzbekistan di Stasiun BNI City

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |14:28 WIB
KAI Commuter Gelar Nobar Gratis Indonesia Vs Uzbekistan di Stasiun BNI City
Nobar semifinal AFC Cup U23 (foto : MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - KAI Commuter akan menyediakan nonton bareng (nobar) piala Asia U-23 antara Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan, di Stasiun BNI City, pada Senin (29/4/2024) malam. Acara tersebut bisa dinikmati secara gratis bagi para pengguna jasa layanan commuter line.

"Untuk memberikan dukungan kepada Tim Nasional Sepak Bola Indonesia yang sedang berlaga di ajang Piala Asia U23 ini, KAI Commuter juga mengadakan kegiatan nobar bersama pengguna Commuter Line di Stasiun BNI City, Senin 29 April 2024 mulai pukul 20.00 WIB," ujar Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba dalam keterangan.

Nobar ini merupakan fasilitas yang disediakan KAI untuk para pengguna commuter line atau khusus pencinta sepak bola Indonesia dalam memberi dukungan terhadap skuad garuda muda.

"Kegiatan nonton bareng secara gratis ini juga sebagai bentuk kepedulian KAI Commuter terhadap pengguna KRL pecinta sepak bola yang ingin memberikan dukungan kepada Tim Nasional Sepak Bola U23 Indonesia dalam ajang tersebut," sambungnya.

Sebagai informasi, MNC Group selaku pemegang hak siar, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menyelenggarakan nonton bareng (nobar) Timnas U-23 melawan Uzbekistan di semifinal pada Senin malam nanti.

