Oknum Polisi Pelaku Tabrak Lari Pemotor di Cilodong Depok Masih Diperiksa

DEPOK - Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut oknum polisi terduga pelaku tabrak lari seorang pengendara motor berinisial AS (49) di Jalan Abdul Gani, Kalibaru, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, masih diperiksa penyelidik Polrestro Depok. Menurutnya oknum tersebut telah menjenguk korban di rumah sakit.

Diketahui oknum dengan mobil dinas Polri nomor registrasi 33152-02 diduga melakukan tabrak lari terhadap pemotor Honda Beat B 3768 PMZ yang dikemudikan AS pada Minggu 28 April 2024 malam.

"Untuk perihal oknum tersebut pergi meninggalkan kendaraannya masih kami mintai keterangan. Oknum tersebut sudah datang mengunjungi korban di rumah sakit," kata Made saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2024).

