HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Nobar Semifinal Piala Asia U-23, Ini Upaya Pengamanan Polsek Tanah Abang

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |14:34 WIB
Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara Pratama mengatakan pihaknya akan menerjunkan sebanyak 70 personel untuk mengamankan beberapa titik nonton bareng (nobar) piala dunia U-23. Diketahui Timnas Indonesia masuk ke semi final untuk bertanding melawan Uzbekistan malam nanti.

"Untuk di Polsek sendiri kami mengerahkan 70 personil untuk malam ini. Pasti nanti ada tambahan polres dan Polda tentunya juga sudah menyiapkan," kata AKBP Aditya kepada wartawan di Kantor Polres Metro Tanah Abang, Senin (29/4/2024).

Dia juga mengingatkan kepada panitia nobar untuk membuat pemberitahuan ke polda setempat. Hal tersebut guna menjaga ketertiban bersama dan menghindari kerusuhan antar suporter usai pertandingan.

"Kami mengimbau panitia untuk melakukan pemberitahuan dulu ke polda. Apabila nanti ini kita amankan, buat pengamanan supaya kegiatan berjalan tertib," katanya.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dan mendukung timnas dengan cara-cara yang positif. Serta tidak membawa barang-barang seperti petasan atau senjata tajam yang mengganggu kamtibmas.

"Sehingga yang acara nobar bisa berubah jadi acara tawuran. Antara nobar kita buat senang-senang aja jangan sampe berubah jadi hal-hal negatif yang akhirnya merugikan suporter itu sendiri," ucapnya.

"Tentunya kami akan razia apabila ada suporter. Intinya kami tidak ada kejadian sekecil apapun terkait dengan kegiatan ini," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
