Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pola Luka di Kepala Brigadir RAT Sesuai Luka Tembak Tempel Senpi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:48 WIB
Pola Luka di Kepala Brigadir RAT Sesuai Luka Tembak Tempel Senpi
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tim Dokter Forensik Pusdokkes Polri, dr. Asri membeberkan hasil pemeriksaan jenazah Brigadir RAT terdapat luka tembak di bagian kepalanya, tepatnya di pelipis kanan dan kiri. Pola luka itu sesusi dengan luka tembak tempel senjata api.

"Kami temukan 1 buah luka tembak masuk pada pelipis kanan dan 1 buah luka tembak keluar pada pelipis kiri. Luka-luka tersebur menurut pola lukanya sesuai dengan luka tembak tempel senjata api," ujar dr. Asri pada wartawan, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah Brigadir RAT di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Brigadir RAT tiba di RS Polri dengan diantar oleh anggota Polsek Mampang pada 25 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB disertai adanya surat permintaan visum.

Terdapat luka terbuka di bagian kepala, tepatnya di pelipis kanan dan kiri pada jenazah yang berusia sekitar 20-40 tahunan itu.

"Kasus dengan luka tembak seperti ini kita akan melakukan koordinasi untuk permeriksaan GSR yang dilakukan oleh Tim Balistik Puslabfor Polri. Pemeriksaan pada tubuh jenazah kami tunda sampai pemeriksaan GSR oleh Tim Balistik Puslabfor Polri selesai dilakukan," tuturnya.

Dia menerangkan, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Brigadir RAT, tim dokkes lebih dahulu melakukan ronsen dan pemeriksaan CT Scan pada bagian kepala jenazah. Adapun pemeriksaan GSR, Ronsen, dan CT Scan dilakukan pada malam itu juga dan selesai pada tanggal 26 April 2024.

"Esok harinya kami lakukan pemeriksaan luar pada jenazah, secara lengkap oleh Tim Kedokteran Forensik RS Bhayangkara tingkat 1," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/510/3058635/polisi_bunuh_diri-lKFD_large.jpg
Perwira Polri yang Tewas di Kulonprogo Dipastikan Bunuh Diri, Tembakan Pistol ke Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/519/3047819/polisi_bunuh_diri-I7o6_large.jpg
Kapolsek di Mojokerto Tewas Bunuh Diri, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035760/3-fakta-ajudan-wakapolres-sorong-tewas-tergantung-polisi-gali-motifnya-58cRcsJcTv.jpg
3 Fakta Ajudan Wakapolres Sorong Tewas Tergantung, Polisi Gali Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035519/kronologi-penemuan-ajudan-wakapolres-sorong-yang-tewas-gantung-diri-di-rumah-dinas-Ts3aSYV56q.JPG
Kronologi Penemuan Ajudan Wakapolres Sorong yang Tewas Gantung Diri di Rumah Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035444/bripda-riko-tewas-tergantung-di-rumah-wakapolres-sorong-ini-kronologinya-VZoxa1B3sc.jpg
Bripda Riko Tewas Tergantung di Rumah Wakapolres Sorong, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/338/3004665/kasus-bunuh-diri-brigadir-rat-pengamat-sebut-beban-kerja-anggota-polri-berat-Dc9Y6VVIIX.jpg
Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT, Pengamat Sebut Beban Kerja Anggota Polri Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement